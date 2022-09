Salon, lancement de produit, évènement culturel, sportif, institutionnel ou privé…

Votre projet est unique et nécessite une approche et un suivi logistique spécifique. Riches de notre expérience en logistique événementielle, notre méthodologie vous garantit une prise en charge logistique complète et surtout la fluidité des relations entre nos équipes et les vôtres.

Appuyez-vous sur notre savoir-faire pour la gestion des campagnes d’animation commerciale, le kitting* et la gestion des retours.

* Méthode d'approvisionnement consistant à regrouper des composants destinés à être assemblés ensemble.